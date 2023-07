Tragedia sul Sentiero degli Dei: giovane escursionista precipita e muore La vittima è inglese: si tratta del secondo incidente in poco più di un mese

Tragico epilogo per l'incidente avvenuto questa mattina sul Sentiero degli Dei, nel territorio di Positano. Scattato l'allarme, si era subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Al lavoro il Soccorso allpino e speleologico della Campania e gli specialisti dei vigili del fuoc, coadiuvati da due eliccoteri.

Purtroppo però per la giovane escursionista, di nazionalità inglese, non c'è stato nulla da fare. Fatale l'impatto da diversi metri: la caduta non le ha lasciato scampo.

La vicenda ha riproposto il tema della sicurezza sul Sentiero degli Dei, uno dei luoghi più suggestivi e maggiormente battuti dagli escursionisti di tutto il mondo.

Si tratta della seconda tragedia in poco più di un mese: lo scorso 23 maggio, infatti, un turista americano precipitò da un muretto. Il suo cuore smise di battere 18 giorni dopo all'ospedale del Mare di Napoli.