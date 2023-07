Precipita e muore lungo il Sentiero degli Dei: stava scattando una foto La morte di Natalia, 21enne finlandese: sequestrata l'area dell'incidente, si indaga

Stava percorrendo il Sentiero degli Dei insieme al fidanzato, per godersi uno dei tratti più belli - e rischiosi - battuti da escursionisti e turisti di mezzo mondo.

Una distrazione fatale ed è precipitata per diversi metri: sarebbe morta così Natalia Wihelmina Hogstom, la 21enne finlandese vittima dell'incidente tra Agerola e Positano. Insieme al fidanzato alloggiavano a Ravello, per una vacanza in Costiera Amalfitana, finita però in tragedia.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Agerola, i due si erano incamminati in un tratto di sentiero interdetto al pubblico a causa di una frana.

La salma di Natalia è stata sequestrata, gli investigatori vogliono vederci chiaro e capire se ci fosse la segnaletica adeguata che indicasse la pericolosità del tratto. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo e apposto i sigilli su un tratto di una cinquantina di metri, che non tocca il Sentiero degli Dei ma un percorso esterno.

Intanto in Costiera Amalfitana è già la seconda vittima in poco più di un mese.