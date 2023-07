Accende barbecue con l'alcol, investito dalle fiamme: 50enne ustionato L'uomo è stato ricoverato al Cardarelli di Napoli

Brutta avventura per un uomo di 50 anni originario di Brescia, che è stato ricoverato in ospedale per ustioni. Secondo una prima ricostruzione il malcapitato è stato investito da una fiammata mentre provava ad accendere il barbecue con l'alcol.

Il 50enne ha riportato ustioni in diverse parti del corpo. Scattato l'allarme, l'uomo è stato trasferito in eliambulanza al Cardarelli di Napoli, ospedale specializzato nel trattamento di ferite come queste.