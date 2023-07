Vento e mare grosso: salvate 15 persone dalla guardia costiera di Salerno Traghetto arenato e bagnanti bloccati in spiaggia: cinque le operazioni di soccorso

Diportisti, operatori e bagnanti in difficoltà a causa del mare agitato. In azione la guardia costiera di Salerno. Sono state cinque le operazioni di soccorso messe in campo nella giornata di ieri: ben 15 le persone tratte in salvo, tra cui cinque minori.

A partire dal pomeriggio di ieri, infatti, a seguito dell’imprevisto aumento del vento di scirocco accompagnato da un mare 3 con onde di oltre un metro e mezzo, sono arrivate numerose segnalazioni.

Le operazioni

La situazione più complessa è sembrata essere quella di un traghetto che, a causa di un’onda improvvisa è stato sospinto in spiaggia, dove si è arenato.

Fortunatamente, nonostante i primi attimi di concitazione, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, e nessuno ha avuto necessità di cure mediche. Il traghetto è poi stato recuperato.

A Positano, invece, un uomo, tuffatosi per recuperare oggetti di lavoro, non è riuscito a rientrare ed è stato recuperato da una unità da diporto dirottata in zona che, contestualmente gestiva il soccorso di una decina di bagnanti rimasti bloccati sulle spiagge di Fuenti, Marina d’Albori e Cavallo Morto, a causa della mareggiata che non consentiva il recupero dal mare.

E' stato poi rinvenuto un gozzo semisommerso alla deriva. Dalle successive operazioni di Search and Rescue è stata verificata l’eventuale presenza di naufraghi. Ricerche che hanno dato esito negativo.

L'appello della guardia costiera

"Al fine di prevenire l’insorgere di episodi analoghi, si invitano tutti gli utenti del mare a prendere visione dei bollettini meteorologici prima di pianificare qualsiasi attività e/o escursione. Gli interventi eseguiti fanno parte del compito primario e quotidiano, finalizzato alla salvaguardia della vita umana in mare che vede impegnato il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera"