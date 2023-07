Incidente stradale a Mercato San Severino: muore la 55enne Filomena Napoli La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto

Tragedia a Mercato San Severino, una donna è stata travolta e uccisa da un’auto guidata da un uomo del posto. La 55enne stava attraversando la strada in località San Vincenzo. A perdere la vita Filomena Napoli.

E' successo nella tarda serata di ieri. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118. Arrivati sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso, troppo gravi le ferite riportate dalla 55enne, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Partite le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La salma, in attesa dell'autopsia, si trova sotto sequestro in ospedale.