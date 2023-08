Fanno acquisti con banconote false: nei guai 3 giovani a Positano, uno è minore Beccati in possesso di 12 banconote false da 20 euro. Arrestati

Fanno acquisti in alcune attività commerciali di Positano, mettendo in circolazione banconote false da 20 euro: sono scattate le manette, lo scorso 7 agosto, per tre giovani, due maggiorenni ed un minorenne, tutti di Torre Annunziata, arrestati dai carabinieri della compagnia di Amalfi, diretti dal Capitano Umberto D'Angelantonio, per "Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".

Dopo esser stati segnalati da alcuni esercenti, i giovani sono stati individuati dai militari e beccati in possesso di alcune banconote che erano pronte per essere messe in circolazione, 12 banconote da 20 euro. Arrestati.