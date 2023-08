Battipaglia, rinvenuto un ordigno bellico in un cantiere edile L'area è stata delimitata dai carabinieri che hanno già informato la Prefettura

Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto a Battipaglia. La scoperta è stata fatta ieri pomeriggio in via Turco, all'interno di un cantiere edile nel quale erano iniziati da qualche giorno dei lavori. L'area è stata delimitata dai carabinieri che hanno provveduto anche ad informare la Prefettura di Salerno che dovrà coordinare le attività per il disinnesco che sarà eseguito dai militari del 21esimo Reggimento Genio guastatori di Caserta. Non è la prima volta che nella città della Piana del Sele vengono rinvenuti ordigni bellici. A settembre del 2019 si rese necessaria l'evacuazione di circa 36mila persone per consentire le operazioni di sminamento di una bomba rinvenuta in località Spineta a Battipaglia.