"Suo nipote è nei guai", ma era una truffa: arrestato uomo a Positano Si stava facendo consegnare soldi e oggetti in oro

E' stato arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato per truffa aggravata in danno di anziani, un uomo a Positano.

Secondo quanto riportato, G.G., queste le sue iniziali, è stato individuato lo scorso 17 agosto nel mentre si faceva consegnare 2.500 euro in contanti e monili d'oro per un valore complessivo di oltre 20mila euro da una persona anziana che era stata contattata e alla quale erano stati prospettati problemi di giustizia del nipote.