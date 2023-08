Fiamme a Cava de' Tirreni: domato principio di incendio in località Diecimare Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 20

Ancora fiamme nel Salernitano. Ieri, sabato 19 agosto, poco dopo le 13, è stato avvistato dalle sentinelle Aib del Gruppo comunale di Protezione Civile cavese, coordinato da Francesco Loffredo, un principio di incendio in località Diecimare.

Dopo aver dato l'allarme alla Sopi di Salerno e alla Sala operativa comunale sono partite due squadre aib dirette da Coordinatore f.f. Felice Sorrentino; una ha operato direttamente sul fronte dell'incendio in sinergia con la squadra Aib della Provincia di Salerno, l'altra, invece, ha provveduto al montaggio della vasca aib da 19.000 litri in località Breccelle supportando le attivita dell'elicottero regionale sopraggiunto per estinguere l'incendio nelle zone più impervie.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle 20. Resta alta l'allerta in questi giorni per scongiurare altri focolai in città.