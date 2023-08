Cilento al setaccio, i controlli: multe e denunce per guida in stato di ebbrezza Lotta alla droga: segnalate quattro persone. Il report delle verifiche

Continuano i controlli sul litorale cilentano al fine di garantire un'estate sicura. Nel fine settimana trascorso sono state diverse le verifiche messe in campo dai Carabinieri della Compagnia di Sapri.

Il report delle verifiche

Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno indentificato 240 persone, controllato 115 veicoli, elevato 25 sanzioni per violazioni al Codice della Strada anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza nonché per l’utilizzo del cellulare alla guida. Sono stati, inoltre, sottoposti a fermo amministrativo 11 veicoli.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno deferito tre persone per guida in stato di ebbrezza, mentre 2 ragazzi sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Salerno perché trovati in possesso di sostanza stupefacente.

Altri due giovani sono stati segnalati dai Carabinieri della Stazione di Pollica, nel corso delle verifiche alla località marina di Acciaroli, poichè in possesso di marijuana e hashish.