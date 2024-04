Pienone di turisti a Salerno: folla agli imbarchi per la Costiera Amalfitana Approdata in città anche la nave tedesca Mein Shiff

Pienone di turisti a Salerno, complice anche la bella giornata di sole. Lunghe code agli imbarchi per la Costiera Amalfitana al Molo Masuccio, fin dalle prime ore della mattina. Tante le persone che non hanno trovato posto a bordo dei traghetti per le località della Divina e hanno dovuto attendere le corse successive, moltissimi gli stranieri ma anche tanti gruppi di italiani che hanno approfittato del lungo ponte del 25 aprile per un viaggio sul territorio.

In arrivo nel capoluogo anche la nave da crociera tedesca Mein Shiff con a bordo quasi tremila visitatori che sono scesi per visitare le bellezze del posto.