Salernitana-Verona, la prevendita viaggia lenta: il dato Superata quota 14mila spettatori per la sfida dell'Arechi

Non si infiamma la prevendita per Salernitana-Verona, sfida in programma lunedì alle ore 18:30. Dopo il pomeriggio all’insegna della passione e dei tifosi più piccoli nel cuore di Pastena, il club granata continua a fare i conti con un botteghino che non si accende. Sono 3700 i tagliandi venduti, appena 400 in più rispetto alla giornata di ieri. Circa 14600 gli spettatori previsti, con 319 supporters che arriveranno da Verona.