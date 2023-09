Scontro tra moto in Costiera Amalfitana: quattro feriti, una è grave Il violento impatto tra i comuni di Praiano e Positano, sul posto 118 e forze dell'ordine

Grave incidente in Costiera Amalfitana, tra i comuni di Praiano e Positano. Per cause ancora in corso di accertamento due moto si sono scontrate all'altezza dell'hotel San Pietro. Un impatto violentissimo, tanto che le quattro persone a bordo dei due mezzi sono state sbalzate rovinosamente sull'asfalto.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato i feriti in ospedale. Una di loro, una ragazza, è in gravissime condizioni ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale Ruggi di Salerno, gli altri in ambulanza al pronto soccorso del Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale di Positano per i rilievi del caso e per accertare dinamica e responsaibilità. La circolazione è stata anche momentaneamente interrotta per consentire le operazioni.