Perseguitano le ex mogli: due uomini nei guai nel Salernitano Scatta il divieto di avvicinamento per un 42enne e ad Ascea e un 58enne ad Agropoli

Perseguita la ex moglie: nei guai un 42ene ad Ascea. Il 13 settembre i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare "del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentate dalle persone offese", emessa su richiesta di questa Procura dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania.

Il provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo è scaturito a seguito dalla querela sporta dalla donna che ha denunciato le minacce, percosse e lesioni subite.

Analogamente, il provvedimento di divieto di avvicinamento é scattato, lo scorso 13 settembre, anche ad Agropoli nei confronti di un 58enne per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie.



Anche in questo caso, il provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo è scaturito a seguito dalla querela sporta dalla donna in merito alle continue minacce, percosse e lesioni subite dalle stessa per mano dell' indagato.