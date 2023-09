Schiacciato da un camion frigo mentre lavora: grave 19enne di Pagani L'incidente in provincia di Caserta, sequestrato il mezzo pesante

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta un 19enne di Pagani, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro.

Il giovane, dipendente di una ditta di catering di Sant'Egidio di Monte Albino, stava lavorando all'esterno di un ristorante di Triflisco, frazione del comune di Bellona quando, per cause ancora in corso di accertamento, durante le operazioni di scarico dei materiali, è rimasto schiacciato tra un muro ed un camion frigo.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per i rilievi del caso e i sanitari che hanno immediatamente trasportato il 19enne in ospedale, le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito.

I carabinieri hanno sequestrato il camion frigo.