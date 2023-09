Omicidio Pontecagnano, via libera per il funerale di Marzia Capezzuti A un anno dal ritrovamento dei resti della giovane scomparsa è arrivato il nulla osta

Dopo quasi un anno dal ritrovamento in un casolare abbandonato dei resti della 29enne milanese scomparsa Marzia Capezzuti è arrivato il via libera dei giudici, la salma è stata rilasciata, come riporta il quotidiano La Città. Si trova all'ospedale Fucito di Mercato San Severino.

I familiari potranno dunque procede alla sepoltura della 29enne uccisa presumibilmente nella notte tra il 6 ed il 7 marzo del 2022. Le esequie si terranno a Milano. Attualmente in carcere e accusati dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere Mariabarbara Vacchiano, il marito Damiano Noschese, coinvolto anche il figlio 15enne, già rinviato a giudizio, si trova allIpm di Nisida, a Napoli. Marzia viveva da loro in una casa popolare a Pontecagnano Faiano, picchiata e torturata per anni, con il solo scopo di intascare la pensione di invalidità che spettava alla ragazza.