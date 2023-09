Beccato con 62 involucri di cocaina e 8mila euro in contanti: arresto a Capaccio Lotta alla droga: in manette anche un 25enne a Nocera scoperto con 40gr di cannabis

Lotta alla droga: due arresti in provincia di Salerno. Sono scattate le manette, a Capaccio Paestum, per A.C. arrestato, in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio, dalla Polizia di Stato perchè sorpreso in possesso di 62 involucri di cocaina, per un peso di 20 grammi, e 8mila euro.

Nei guai anche un 25enne, G.C. le sue iniziali, fermato dalla polizia a Nocera Inferiore e trovato in possesso di 40 grammi di cannabis e circa 700 euro. Anche il giovane è stato arrestato.