Incidente a Poderia: auto rischia di finire sui binari La vettura è finita fuori strada, si indaga

Momenti di paura nella notte a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria. Un'auto proveniente da Palinuro, per cause ancora non chiare è andata fuori strada, rischiando di finire sui binari ferroviari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Fortunatamente la conducente non ha riportato ferite gravi.