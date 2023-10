E' del 29enne Manuel Cientanni il cadavere ritrovato nelle acque di Erchie L'annuncio del sindaco di Cetara: il giovane era disperso dopo l'incidente in barca del 14 agosto

E' di Manuel Cientanni il cadavere individuato nel tardo pomeriggio al largo delle coste di Erchie, nel tratto di mare che ricade nel comune di Maiori.

A dare l'annuncio è stato il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica: la salma è stata individuata e recuperata da una motovedetta della capitaneria di porto con il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco.

Manuel Cientanni, 29enne di Salerno, era scomparso tra i flutti lo scorso 14 agosto in seguito ad un incidente avvenuto in barca mentre si trovava in compagnia di due amici.

Da allora le ricerche sono andate avanti per settimane, prima della sospensione dopo esiti infruttuosi.

A distanza di un mese e mezzo, dunque, potrebbe essere arrivata la parola fine ad una vicenda che ha straziato i familiari e gli amici dello chef della Lega Navale, ragazzo solare e benvoluto da tutti.