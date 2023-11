Blitz in un deposito: sequestrate 700kg di batterie al piombo a Cava Il titolare, salernitano 44enne, è stato deferito per gestione illecita di rifiuti

In occasione del ponte di Ognissanti, che ha determinato un notevole incremento di viaggiatori nelle stazioni, sono statiintensificati i controlli negli scali ferroviari e sui treni da parte del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania: 7.054 le persone identificate, di cui 964 positive allo SDI, 10 le persone denunciate.

Particolare attenzione è stata posta all’attività di contrasto al fenomeno dei furti di cavi di rame in ambito ferroviario: a seguito di mirati controlli in depositi di materiali ferrosi i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale hanno proceduto al controllo di 3 depositi e a denunciarne i relativi titolari.

Il blitz a Cava

Nel corso delle verifiche i poliziotti hanno controllato un deposito sito a Cava dei Tirreni dove hanno sequestrato 700 kg di batterie al piombo per autotrazione esauste di varie misure. Il titolare, salernitano 44enne, è stato deferito in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti.