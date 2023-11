Trovata morta in una struttura vacanze: la vittima è una 57enne napoletana Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, l'autopsia chiarirà le cause della morte

È di una 57enne napoletana il cadavere ritrovato nella giornata di ieri in una struttura per vacanze di Capaccio Paestum, in località Torre di Mare. I carabinieri in giornata sono riusciti a risalire all'identità della vittima. Le cause della morte, pero, sono avvolte nel mistero: il corpo, al momento del ritrovamento, era già in avanzato stato di decomposizione, il che lascia presupporre che la morte possa risalire almeno a qualche settimana fa. La struttura era chiusa da tempo in quanto aperta solo d'estate. Da un primo esame esterno, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni tangibili di violenza.

Il cadavere della donna è stato trovato in camera da letto. In cucina, invece, vi erano gli avanzi di un pasto consumato presumibilmente da due persone. Elementi al vaglio degli investigatori che sperano di poter dare presto risposte sulla morte della 57enne. La salma, infatti, è stata sequestrata e nelle prossime ore sarà sottoposta ad autopsia. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna pista e attendono gli esiti dell'esame autoptico per avere un quadro più chiaro. Risposte che spera di avere presto anche la comunità di Capaccio Paestum, scossa per l'agghiacciante ritrovamento.