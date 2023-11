Capaccio, donna trovata cadavere nel resort: la verità arriverà dall'autopsia L'esame autoptico è stato effettuato ieri nell'ospedale di Battipaglia, la salma resta sequestrata

Restano avvolte nel mistero le cause della morte della 57enne rinvenuta cadavere in una struttura per vacanze di Capaccio Paestum. Ieri pomeriggio presso l'obitorio dell'ospedale di Battipaglia è stata effettuata l'autopsia che servirà a chiarire se il decesso sia sopraggiunto per cause violente o se sia avvenuto in maniera naturale. Risposte che potranno arrivare soltanto dall'esito degli esami istologici. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale non sarebbero emersi segni di violenza ma, considerato l'avanzato stato di decomposizione del cadavere, gli investigatori vogliono vederci chiaro e non escludono alcuna pista. E' anche per questo che, per il momento, la salma resta senza nome e sotto sequestro: i carabinieri hanno rinvenuto un documento d'identità che corrisponde a quello di una 57enne napoletana ma la conferma dell'identità potrà arrivare soltanto a seguito degli accertamenti effettuati nel corso dell'autopsia. Esami che serviranno a dare una risposta certa sulle cause della morte.