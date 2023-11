Cava de' Tirreni: spari in strada, ferito un giovane L'aggressore era a bordo di un'auto, è fuggito via. Sul caso indaga la polizia

Spari in pieno giorno, ieri, a Cava de' Tirreni. Come riporta La Città un uomo a bordo di un'auto avrebbe estratto la pistola dal finestrino, raggiungendo con un colpo d'arma da fuoco un giovane, un trentenne, che stava camminando su una stradina della frazione di San Pietro. Immediatamente soccorsa la vittima è stata condotta presso l'ospedale “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” per le cure del caso. L'aggressore è invece fuggito in auto. Sulla vicenda indaga la polizia.