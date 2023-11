Tragedia a Salerno: si allena in palestra, ha un malore e muore A perdere la vita un 44enne. Sul caso indagano i carabinieri

Tragedia in una palestra di Salerno. Un uomo di 44 anni ha accusato un malore mentre si stava allenando nella struttura che si trova nella zona industriale del capoluogo. Si ipotizza possa aver avuto un infarto fulminante, inutili i soccorsi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Salerno.

All’interno della palestra, quando si è consumato il dramma, erano presenti diverse persone. La struttura è stata chiusa per permettere ai militari di effettuare i rilievi di rito. Sul posto anche il medico legale per un primo esame esterno che aiuterà a fare luce sulle cause del decesso.