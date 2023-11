Trovata morta a Paestum, la 57enne nell'elenco vittime di femminicidio Proseguono le indagini sulla vicenda, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi

Il 10 novembre scorso in un alloggio in località Torre di Mare di Capaccio Paestum, nel Salernitano venne trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, si trattererebbe di una donna di 57 anni originaria del Napoletano, il cui nome, Virginia Petricciuolo, compare nel lungo elenco di donne vittime di femminicidio nel 2023, stilato in occasione della recente Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Lipotesi del femminicidio sarebbe avvalorata dalla presenza, come riportano alcuni organi di stampa, di segni di strangolamento emersi dall'esame autoptico. Da parte degli inquirenti vige il massimo riserbo per una vicenda delicata e su cui vi sono ancora indagini in corso volte a chiarire cosa possa essere accaduto in quell'alloggio per vacanze. Per il momento nessuna ipotesi è esclusa.