Incidente nella notte a Salerno, scontro fra auto all'incrocio di via Roma Ferita una ragazza, sul posto forze dell'ordine e gli operatori di Strade Sicure

Ennesimo incidente stradale in pieno centro a Salerno. Teatro del nuovo scontro è ancora una volta l'incrocio all'altezza delle Poste, in via Roma.

Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, per cause ancora in corso di accertamentro, due auto si sono violentemente scontrate. A causa dell'impatto è rimasta ferita una giovane. Ma, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, sono intervenuti gli operatori di Strade Sicure. Spetterà ora alle forze dell'ordine stabilire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.