Tragico schianto in autostrada, muore conducente di un'autocisterna L'incidente poco prima dello svincolo di Atena Lucana, lungo la corsia Nord

Tragico incidente sull’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Sala Consilina e Atena Lucana. Per cause ancora in corso di accertamento un’autocisterna è uscita fuori strada, ribaltandosi. Nell’incidente ha perso la vita il conducente del mezzo, un uomo di Caggiano.

Il traffico è completamente bloccato. Sul posto è arrivata la Polizia Stradale di Sala Consilina. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Sala Consilina, le ambulanze del 118 ed il personale Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La tragedia si è verificata lungo la corsia Nord, completamente chiusa al traffico.

Al momento il traffico veicolare viene deviato all'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Sala Consilina e rientro in A2 allo svincolo di Atena Lucana.

Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.