Infastidisce i clienti di un bar e aggredisce carabiniere: arrestato 50enne L'intervento dei militari dopo la segnalazione del titolare dell'attività di Nocera Inferiore

Infastidisce i clienti di un bar, poi si oppone al controllo dei carabinieri: arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 50enne dell'Agro Nocerino Sarnene.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono intervenuti, nel pomeriggio del 5 dicembre scorso, dopo la richiesta del gestore di un noto bar cittadino che segnalava la presenza di un uomo che infastidiva e molestava i clienti nonché gli stessi titolari dell'attività commerciale.

T.P., queste le iniziali dell'uomo, all'arrivo dei militari, nel tentativo di sottrarsi con la forza al controllo, ha provato ad aggredirli e a sottrarre l'arma in dotazione ad uno di loro. Una volta bloccato, per il 50enne sono scattati gli arresti domiciliari come disposto dall' Autorità Giudiziaria.