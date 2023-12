Fiammata da una bombola del gas durante una festa: tre feriti a Eboli Gli ustionati sono stati portati in ospedale

Si è sfiorata la tragedia a Eboli dove, durante una festa di compleanno in una casa in via Verdi, si è verificato un grave incidente domestico, tre le persone portate in ospedale. Tutto è successo nel corso di una festa di compleanno. Intorno alle 15 da una bombola appena montata è scaturita una grande fiammata che ha ustionato tre dei presenti. I feriti sono stati condotti nel nosocomio.