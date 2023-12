Scivola in una zona impervia a Sant’Arsenio, soccorso cacciatore 55enne L’intervento del soccorso alpino e speleologico della Campania e dell’elisoccorso

Soccorso alpino in azione, questo pomeriggio, a Sant'Arsenio.



La richiesta di soccorso è giunta dalla C.O.118 di Vallo della Lucania, direttamente all’elisoccorso 118 Salerno, per un cacciatore di 55 anni (originario di San Pietro al Tanagro) scivolato in zona impervia.

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è stato quindi preallertato ma l'intervento è stato risolto dall'elisoccorso 118 che dopo essere giunto in zona, ha sbarcato al verricello l’equipe sanitaria composta da medico-infermiere-elisoccorritore che hanno valutato e stabilizzato l'uomo.

Dopo esser stato imbarellato, il 55enne è stato recuperato al verricello per essere infine trasferito all’Ospedale San Leonardo di Salerno.

Presente sul posto l’equipaggio dell’ambulanza 118.