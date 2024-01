Boom di furti e rapine in Campania, è allarme: uomo ferito alla testa E' sempre più emergenza criminalità

A Torre Annunziata un uomo ha subito una rapina a mano armata. Come ha raccontato la stessa vittima in una video-denuncia su Tik-Tok, il rapinatore lo ha colpito con il calcio della pistola provocandogli una ferita alla nuca per poi sottrargli circa 1500 euro.

A Frattamaggiore, invece, la scorsa notte è stata svaligiata un’attività ristorativa a cui è stata distrutta la vetrata d’ingresso.

“Ormai a Frattamaggiore siamo abbandonati dallo Stato e dalle Istituzioni. In meno di 2 mesi questo è il secondo furto dove veniamo svegliati in piena notte e rubati sia economicamente che moralmente. Non se ne può più!!!”- ha raccontato il titolare dell’attività rivolgendosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“L’episodio di Torre Annunziata avrebbe potuto avere anche un epilogo diverso, ben più drammatico, se la vittima fosse stata una persona anziana.”- commenta Borrelli- “ La criminalità avanza ma lo Stato dov’è? Qui ogni giorno si rischia la tragedia. Avevano promesso più agenti e più controlli? Dove sono? Al governo chiediamo fatti concreti.”