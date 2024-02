Tragedia a Capaccio: 44enne trovato senza vita in un allevamento bufalino Indagini in corso per risalire alle cause del decesso

Un 44enne indiano è stato trovato senza vita in un allevamento bufalino di Capaccio Paestum. La tragica scoperta è stata fatta in mattinata dal titolare dell'azienda che ha subito lanciato l'allarme. I soccorritori, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La morte, secondo una primissima ricostruzione, potrebbe essere sopraggiunta per un malore ma non è escluso nemmeno che possa essersi trattato delle conseguenze di un coma etilico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, sono state delegate ai carabinieri della locale stazione. Dopo un primo esame esterno effettuato dal medico legale, è stata disposta anche l'autopsia che servirà a chiarire in maniera certa le cause della morte del 44enne. Sono in corso accertamenti anche per verificare se la posizione lavorativa dell'indiano fosse regolare.