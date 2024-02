Eboli, schianto mortale in moto: "Vicini alla famiglia di Cosimo" L'assessore Consalvo ha espresso il suo cordoglio per la morte del 29enne

Dolore e sgomento ad Eboli per la morte di Cosimo Fusella, il 29enne che ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di un incidente in moto avvenuto ad Eboli. Una tragedia che ha segnato in modo profondo la comunità della Piana del Sele, incredula ed attonita per l'immane perdita..

Cordoglio espresso ad Ottochannel anche dall'assessore alle Attività Produttive, Vincenzo Consalvo che, anche a nome dell'Amministrazione, ha manifestato "vicinanza umana" alla famiglia e a quanti conoscevano Cosimo. "In queste parole, purtroppo, le parole servono a poco ma dobbiamo essere vicini ai familiari".

L'incidente avvenuto lungo la Provinciale 30 ha riacceso anche il dibattito sulla sicurezza delle strade della provincia di Salerno. "Sicuramente anche le strade possono determinate un innalzamento degli incidenti", ha sottolineato Consalvo. "Ma è altrettanto vero che, in generale, servono un po' di cautela e prudenza in più. Lo diciamo in modo sommesso ma determinato: tutti dobbiamo stare attenti quando siamo alla guida, dobbiamo pensare che il pericolo può essere sempre dietro l'angolo e dobbiamo evitare che queste tragedie possano accadere".