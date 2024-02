Precipita col deltaplano a Furore, salvato in elisoccorso dai vigili del fuoco Provvidenziale l'intervento di caschi rossi, guardia costiera e 118

Era in volo con un parapendio, ma ha perso il controllo del velivolo ed è precipitato sulla spiaggia del Fiordo di Furore. La sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per soccorrere un uomo che era in volo sulla Costiera Amalfitana.

Allertato il reparto volo di Pontecagnano che ha inviato il Drago55, con l'equipaggio elisoccorritore in supporto alla squadra del distaccamento di Maiori.

Il malcapitato è stato individuato e, una volta recuperato, affidato alle cure del 118 che nel frattempo sono sopraggiunte a poca distanza dalla riva. Sul posto anche la guardia costiera, che ha avvistato l'uomo a terra.