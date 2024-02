Processo Ifil verso la conclusione: mercoledì 14 la sentenza Tra i sei imputati c’è anche il deputato del Pd, Piero De Luca

Si avvia a conclusione il processo sul fallimento della Ifil, società di consulenza immobiliare. La sentenza dei giudici del Tribunale di Salerno è attesa per la giornata di mercoledì 14 febbraio.

Nell’udienza di oggi ci sono state le repliche del pubblico ministero Francesco Rotondo. Mercoledì, dopo le contro repliche dei legali, ci sarà la sentenza. Tra i sei imputati c’è anche Piero De Luca, deputato del Partito Democratico che è accusato di concorso in bancarotta distrattiva. Per lui la Procura di Salerno ha chiesto una condanna di due anni e due mesi. Per l’accusa avrebbe contribuito a distrarre fondi dell’azienda, beneficando del pagamento di viaggi in Lussemburgo.