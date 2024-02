Salerno, 50enne trovato senza vita nelle acque del porto Indagini in corso da parte della Squadra Mobile di Salerno

Il cadavere di un 50enne è stato recuperato nella notte, intorno alle 3, nelle acque del porto di Salerno. A fare l' agghiacciante scoperta è stato un pescatore che ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Capitaneria di Porto di Salerno per il recupero del corpo. La vittima è un 50enne italiano. Da un primo esame esterno non sarebbero emersi segni di violenza. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Squadra Mobile di Salerno per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare le cause del decesso.