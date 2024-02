Carnevale e San Valentino, sequestrati circa 180mila articoli non a norma I controlli delle fiamme gialle a Cava de' Tirreni, Scafati e Pagani

Nella settimana di Carnevale si sono intensificati i controlli da parte del comando provinciale della guardia di finanza di Salerno. Nel mirino prodotti considerati non sicuri e potenzialmente pericolosi per i consumatori, in particolare i bambini.

Diverse le operazioni messe in atto in questi giorni: i militari della compagnia di Cava de' Tirreni hanno sequestrato 140mila articoli in vendita in due negozi di Cava e Scafati.

In un'altra attività, i finanzieri di Nocera Inferiore ne hanno sequestrati oltre 38mila in un esercizio commerciale di Pagani: mancavano indicazioni e avvertenze per l'uso in lingua italiana.

I sigilli sono scattati per materiale di cancelleria, maschere, gadget e accessori vari

I prodotti posti sotto sequestro, sottratti dal circuito di vendita, hanno riguardato soprattutto materiale di cancelleria, maschere carnevalesche, gadget ed accessori vari, oltre ad articoli per la casa, pronti per essere commercializzati per le festività del Carnevale e di San Valentino.

I titolari dei punti vendita, di origine asiatica, sono stati così segnalati alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrative.