Donati alle donne vittima di violenza i capi d'abbigliamento sequestrati Il piano di Procura e Guardia di finanza

La guardia di finanza di Salerno protagonista di una iniziativa solidale: la Procura di Nocera Inferiore ha disposto la devoluzione - a favore dei cittadini più bisognosi - di capi d’abbigliamento sottratti al mercato del falso, dopo un'attività delle fiamme gialle di Cava de’ Tirreni.

La donazione è stata così eseguita, in parte, nei confronti di un’associazione senza scopo di lucro, che agisce per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e che supporta le strutture che ospitano le vittime di violenza di genere, ed in parte, alla Caritas diocesana di Nocera Inferiore, al fine dell’utilizzo umanitario della merce oggetto di provvedimento cautelare.