Salerno, scacco al mercato della moda fasullo: sequestrati 90mila abiti Blitz della guardia di finanza tra Salerno e Pontecagnano: 4 negozi nel mirino

La guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha effettuato una serie di controlli mirati nel mercato dell'abbigliamento.

Le verifiche sono scattate in quattro negozi - di cui due ubicati nel centro di Pontecagnano Faiano -: sequestrati circa 90mila abiti contraffatti.

Per il titolare delle attività commerciali è scattata la denuncia per contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Le fiamme gialle, grazie ad attività di osservazione e pedinamenti, hanno individuato un deposito nella zona orientale di Salerno all'interno del quale erano stoccati migliaia di capi fasulli.

Gli abiti riportavano le diciture di alcuni brand particolarmente noti, come Paciotti, Vogue e Cavalli.