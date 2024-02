Fiamme nel cantiere della rete fognaria di Fosso Imperatore: avviate le indagini Il rogo ha interessato alcuni mezzi meccanici e due containers: carabinieri al lavoro

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio che ha interessato un cantiere della Gori nell’area di Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore.

Le fiamme hanno interessato il materiale depositato nella zona: distrutte ruspe e mezzi pesanti, oltre ai container che erano utilizzati come uffici.

Pesante il bilancio del rogo, che è andato avanti per ore: super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno faticato non poco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Ora gli investigatori sono chiamati a dare una risposta alla domanda su cosa abbia scatenato le fiamme. Il cantiere, relativo alla realizzazione della rete fognaria al servizio del depuratore di Angri, era stato aperto lo scorso ottobre.