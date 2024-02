Spaccio di droga: arrestato dalla polizia un presunto pusher E' stato trovato in possesso di 80 grammi di cocaina

Il 14 febbraio scorso gli agenti di polizia del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato in flagranza di reato B.L., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sarebbe stato trovato in possesso di circa 80 grammi di cocaina.