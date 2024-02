Cadavere in decomposizione, si segue la pista dell'ex paziente dell'ospedale I carabinieri indagano sul macabro ritrovamento nei pressi del "Martiri del Villa Malta"

La Procura ed i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore indagano sul ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione in un edificio abbandonato a Sarno.

Sono tanti gli interrogativi ancora in attesa di risposta: oltre all'identità della vittima, bisogna chiarire anche le cause del decesso. Dopo l'esame esterno della salma, con ogni probabilità nelle prossime ore sarà conferito anche l'incarico per l'autopsia.

Con ogni probabilità, la persona senza vita indossava un pigiama. A poca distanza gli investigatori del reparto scientifico hanno trovato anche una pantofola, mentre non ci sarebbero tracce evidenti di sangue.

Questi pochi indizi a disposizione dei carabinieri spingono i militari verso un'ipotesi ben precisa: la salma potrebbe essere quella di un ex paziente dell'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno. Non è escluso, infatti, che si tratti di una persona che possa aver lasciato il nosocomio per poi dirigersi verso la casa abbandonata, dov'è deceduta.

A fare il macabro ritrovamento una guardia agroforestale della zona, durante un'attività di perlustrazione del territorio.