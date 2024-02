Sarno: i carabinieri arrestano un 25enne per detenzione di arma clandestina L'uomo si trova in carcere a Salerno

Il 17 febbraio scorso a Sarno, i carabinieri della locale stazione, hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne del posto, per detenzione illegale di arma clandestina.

Dopo una perquisizione domiciliare, delegata dalla Procura di Nocera Inferiore, sarebbe stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 8 a salve, modificata in arma da sparo, priva di matricola e tre proiettili. L'uomo è stato condotto in carcere a Salerno.