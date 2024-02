Crack e cocaina, arrestato per spaccio dalla guardia di finanza L'uomo aveva provato a disfarsi degli stupefacenti lanciandoli dal balcone

Stavano eseguendo una notifica quando il destinatario del provvedimento, alla vista della pattuglia, ha lanciato oggetti dal balcone di casa.

La guardia di finanza della compagnia di Cava de' Tirreni ha recuperato 11 grammi di crack e 5 di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione, un tritino, un mini cellulare e 400 euro in banconote di piccolo taglio.

L'uomo -che aveva precedenti per droga - è stato arrestato con l'accusa di spaccio. Dopo gli arresti domiciliari, in seguito al processo per direttissima, nei suoi confronti9 è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza.