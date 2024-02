Forti mal di testa: Michele muore a 14 anni in ospedale I genitori chiedono la verità sulle cause del decesso, tra le ipotesi un aneurisma o la sepsi

Chiedono la verità i genitori di Michele Annunziata, il 14enne morto all’ospedale di Nocera Inferiore dopo aver avvertito un malore risultato poi fatale. Il ragazzino è stato portato dai familiari prima all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, poi all’Umberto I dato l’aggravarsi delle sue condizioni.

I dettagli

Accusava forti mal di testa e dolori addominali ma nulla poteva far presagire un simile epilogo per la madre e il padre che hanno così deciso di sporgere denuncia per verificare se vi siano state delle omissioni o negligenze da parte del personale sanitario che ha avuto in cura il ragazzino. Aperta un’inchiesta dalla procura di Nocera Inferiore, i carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Tra le ipotesi del decesso un aneurisma cerebrale o una sepsi. Dolore nella comunità dell’Agro, sconvolti gli amici e i parenti del 14enne.