Nocera Inferiore, 14enne morto in ospedale: inchiesta interna dell'Umberto I Nelle prossime ore la Procura di Nocera Inferiore conferirà l'incarico per l'autopsia

Nell'Agro Nocerino Sarnese proseguono le indagini per ricostruire le cause del decesso di Michele Annunziata, lo studente 14enne di Sarno che ha perso la vita lunedì nell'ospedale di Nocera Inferiore. In attesa che la Procura conferisca il mandato per l'autopsia, anche la direzione dell'Umberto I ha avviato un'indagine interna per provare a ricostruire il tutto.

Il 14enne sabato sera era arrivato in ospedale a Sarno lamentando mal di testa e vomito. I medici avevano disposto il trasferimento all'Umberto I dove il 14enne è arrivato alle 22.45, trascorrendo tutta la notte in osservazione. Domenica pomeriggio Michele è stato ricoverato in Neurochirurgia per ulteriori accertamenti ma nel corso della notte il quadro clinico è precipitato ed il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere. Dopo la denuncia sporta dai familiari, i carabinieri hanno sequestrato le cartelle nei due ospedali. Il 14enne, infatti, già nelle settimane precedenti era stato visitato a Sarno. Ora si attendono gli esiti dell'autopsia per individuare le cause della morte e appurare se questa tragedia poteva essere evitata.