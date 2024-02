Tragedia a Battipaglia: muore un ragazzo in un incidente stradale Si tratta di un 24enne del posto, ferito l'amico che era a bordo del mezzo con lui

Tragedia a Battipaglia dove oggi pomeriggio un ragazzo di 24 anni è morto in un incidente stradale. Era a bordo del suo scooter con un amico in via delle Industrie quando, per cause ancora non chiare, è finito contro lo spartitraffico, perdendo il controllo del mezzo.

Violento l'impatto con l'asfalto che ha provocato traumi troppo gravi al giovane. Nonostante i soccorsi è deceduto. Ferito al braccio l'altro ragazzo che era in sella al mezzo a due ruote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli uomini della polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.