Battipaglia, colpo in parrocchia: bottino da circa 35mila euro Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di Battipaglia

È di circa 35mila euro il bottino del colpo messo a segno a Battipaglia nella canonica della chiesa di San Gregorio VII. Ad agire, nella serata di venerdì, sono stati almeno quattro ladri che, dopo aver raggiunto lo studio del parroco, sono riusciti a forzare la cassaforte e a svuotarla completamente. Parroco e vice parroco, sentendo dei rumori, hanno provato ad entrare in quella stanza ma i malviventi l'avevano bloccata dall'interno, in modo da poter operare indisturbati. A quel punto i due sacerdoti hanno provato un'altra strada, incrociando i ladri mentre si stavano dando alla fuga. Il vice parroco ha provato a bloccarli ma è stato colpito al volto da uno di loro, riportando una prognosi di tre giorni. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia, guidati dal vice questore Giuseppe Fedele, per provare a risalire agli autori del colpo. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver catturato elementi utili ai fini investigativi.