Picchia la compagna davanti ai 4 figli piccoli: arrestato 35enne a Ravello La donna ha riportato la frattura di un osso del collo e diverse contusioni

E' stato arrestato per aver picchiato con brutale violenza la sua compagna, madre dei suoi quattro figli. L'aggressione nella serata di domenica intorno alle 19, a Ravello, nella frazione di Castiglione. Un 35enne di nazionalita' albanese, ha messo soqquadro l'abitazione presso cui viveva con la compagna di 37 anni e poi l'ha malmenata davanti ai quattro figli piccoli, i piu' grandi di cinque anni, l'ultimo di tredici mesi. una lite nata per futili motivi. L'uomo pluripregiudicato, ha stretto al collo la donna. Poi ha utilizzando anche un coltello da cucina, ferendola a una mano. I vicini hanno chiamato il 118 e i carabinieri. La malcapitata, originaria di Ravello, ferita, è stata presa in cura dai medici di turno al pronto soccorso, che le hanno diagnosticato la frattura dello ioide, l'osso del collo, tra il mento e la cartilagine tiroidea della laringe, una ferita a una mano, contusioni ed ecchimosi su diverse parti del corpo. Non si conosce ancora la prognosi. Sul posto è giunto anche il comandante della Compagnia di Amalfi, Alessandro Bonsignore. I militari hanno arrestato l'uomo, che ora è nella casa circondariale di Salerno-Fuorni.