Scontro tra due auto a San Cipriano Picentino, una vettura si ribalta Ferita una giovane che è stata condotta in ospedale a Salerno

Incidente stradale questa mattina in località Filetta di San Cipriano Picentino, un’automobile e un furgone si sono scontrati, la vettura si è ribaltata. Da chiarire le cause dello schianto avvenuto in via Torre. Ferita una ragazza di 20 anni, soccorsa da un'ambulanza del Vopi. La giovane è stata condotta in ospedale a Salerno, ha riportato diversi traumi.